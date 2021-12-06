Дмитрий Губерниев — о Веронике Степановой: лучшая из лучших

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост российской лыжницы Вероники Степановой после победы в эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Россиянка на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года.

После гонки Степанова написала в своём «инстаграме»: «Ура, Россия сегодня первая!» Губерниев в комментарии обратился к Веронике: «Лучшая из лучших».

За сборную России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. В зачёте Кубка наций Россия поднялась на четвёртое место. Третий этап Кубка мира стартует в Давосе (Швейцария) 11 декабря.