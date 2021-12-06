Дмитрий Губерниев — о Веронике Степановой: лучшая из лучших
Поделиться
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост российской лыжницы Вероники Степановой после победы в эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Россиянка на последнем круге дистанции обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон и принесла национальной команде первую победу в женской эстафете Кубка мира с 2004 года.
После гонки Степанова написала в своём «инстаграме»: «Ура, Россия сегодня первая!» Губерниев в комментарии обратился к Веронике: «Лучшая из лучших».
За сборную России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. В зачёте Кубка наций Россия поднялась на четвёртое место. Третий этап Кубка мира стартует в Давосе (Швейцария) 11 декабря.
Комментарии
- 6 декабря 2021
-
11:00
-
09:52
-
09:50
-
09:26
-
08:53
-
08:42
-
08:32
-
00:33
- 5 декабря 2021
-
23:18
-
22:59
-
22:25
-
22:20
-
21:13
-
21:07
-
18:04
-
17:48
-
17:35
-
17:20
-
17:08
-
17:04
-
16:56
-
16:31
-
16:27
-
16:17
-
16:07
-
16:03
-
15:57
-
15:53
-
15:48
-
15:45
-
15:40
-
15:33
-
15:25
-
15:22
-
15:19
Партнерский контент