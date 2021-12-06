Супруга Большунова: после операции он даже не узнал меня

Анна Жеребятьева, супруга лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова, рассказала, как он себя чувствовал после операции. Перед началом сезона Большунов перенёс операцию на челюсти из-за кисты. Из-за этого он позже других российских лыжников начал готовиться к сезону.



«Саша понял, что выхода никакого нет, и мы решили, что точно ложимся в больницу. Врач сказал, что если нужно срочно, то могут прооперировать ночью. Не хочу вспоминать вообще. Сначала я зашла к нему, а он такой: «Ты Аня?» Даже не узнал меня. И он ещё говорит: «Жеребятьева?» А я начала шутить: «Нет, я Большунова!» Потом спрашиваю у него: «Что это было?» А он: «Это я тебя проверял». Говорю: «Ну да...» — сказала Жеребятьева в эфире «Матч ТВ».