Гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе пройдут без зрителей
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Гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) пройдут без зрителей, сообщает SVT со ссылкой на организаторов турнира.
Решение о проведении соревнований без зрителей связано с введением новых ограничений в районе Баварии по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что, если ситуация изменится, организаторы Тур де Ски смогут принять иные решения.
Гонки в Оберстдорфе пройдут с 31 декабря 2021 года по 1 января 2022 года. 31-го состоятся женские и мужские коньковые масс-старты, а 1-го – спринтерские гонки. Отметим, что сама многодневки продлится с 28 декабря по 4 января. Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов (выиграл 2 раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
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