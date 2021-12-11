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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 3-й этап, Давос, мужчины, зачёт спринтов, 11 декабря

Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Сергей Устюгов поднялся на 6-е место
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выигравший спринт на этапе Кубка мира в Давосе, сохранил лидерство в зачёте этой дисциплины. Лучший из россиян, Александр Терентьев, опустился на третью строчку. Его соотечественник Сергей Устюгов поднялся на шестую позицию.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 320.
2. Ришар Жуве (Франция) — 193.
3. Александр Терентьев (Россия) – 177.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 166.
5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 129.
6. Сергей Устюгов (Россия) — 103.
7. Лука Шанава (Франция) — 98.
8. Томас Хёлланд Ларсен (Норвегия) — 80.
9. Эвен Нортуг (Норвегия) — 74.
10. Маркус Грате (Швеция) — 70...
12. Глеб Ретивых (Россия) — 63...
16. Александр Большунов (Россия) – 55...
39. Иван Якимушкин (Россия) – 12...
46. Артём Мальцев (Россия) — 3.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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