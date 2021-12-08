Степанова: было приятно познакомиться с легендарным тренером Соцковым

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что на тренировках перед этапом Кубка мира в Давосе познакомилась с легендарным российско-американским тренером Алексеем Соцковым.
«Давос — особенный этап Кубка мира. Сюда съезжаются интересные люди, которым в Лиллехаммер и тем более Руку ездить слегка недосуг. Вот здесь, на известном всем по телетрансляциям подъёме, была я представлена накоротке Алексею Соцкову — легендарному российско-американскому специалисту, который сейчас тренирует юниоров и молодёжь Австралии. Их здесь целый легион, для них Давос — зимняя база. А ещё Алексей Соцков самый, видимо, известный в мире эксперт по лыжам Salomon — его прямо на трассе некоторые атлеты «допрашивают». Весьма приятно было познакомиться», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».
Этап Кубка мира в Давосе пройдёт 11 и 12 декабря.
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