Йоханнес Клебо оценил свои шансы на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился настроем на грядущие Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

«Думаю, место в десятке в каждой гонке на Олимпийских играх мне не гарантированно. Конечно, я надеюсь, что смогу провести там свои лучшие дни. Я либо добьюсь успеха, либо нет. Но шанс есть, и я готов им воспользоваться», — приводит слова Клебо VG.

Также Клебо прокомментировал своё заявление о том, что он готов пробежать все гонки на Олимпиаде.

«Будет интересно посмотреть, возможно ли это. Может так случиться, что будет слишком тяжело. Будем смотреть по ходу. Восстановление проходит иначе в условиях высоты. К счастью, на Олимпиаде больше дней отдыха между гонками, чем на чемпионатах мира», — сказал норвежец.