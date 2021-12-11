Три российские лыжницы преодолели квалификацию в спринте. Сорина и Степанова — нет

Закончилась квалификация спринтерской гонки свободным стилем у женщин на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария). Лучший результат показала Эва Уревц из Словении (2.43,23).
В топ-30 оказались три российские лыжницы, преодолевшие квалификацию девятой стала Юлия Ступак (+4,76), Наталья Непряева — 10-й (+4,83), Христина Мацокина — 21-й (+7,02).
Российские лыжницы Татьяна Сорина (33-я), Вероника Степанова (46-я), Анастасия Фалеева (56-я) и Лилия Васильева (69-я) не прошли квалификацию.
Лыжные гонки. Кубок мира. Давос, Швейцария
Женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация
1. Эва Уревц (Словения) — 2.43,23.
2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) – +1,65.
3. Анамария Лампич (Словения) — +2,96...
9. Юлия Ступак (Россия) – +4,76...
10. Наталья Непряева (Россия) — +4,83...
21. Христина Мацокина (Россия) — +7,02.
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