Легков поделился информацией о состоянии Большунова

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков рассказал подробности состояния Александра Большунова. Сегодня, 11 декабря, лидер российской команды принял решение сняться со спринта на Кубке мира в Давосе

«Большунов сегодня не вышел на старт. Я созванивался с Еленой Валерьевной, и выяснилось, что он немножко приболел. Не понимают — то ли это аллергия, то ли простуда. В понедельник будут сдавать анализы, и всё будет понятно. Но, к сожалению, наш основной спортсмен и человек, который ведёт за собой всю сборную, сегодня не стартует.

Мы очень надеемся, что он поправится как можно быстрее. Не думаю, что он здесь выступит в разделке. Хотя Александра хотели спустить с гор, но решили, что не будут, поскольку сам он против. Александр говорит: «Я останусь здесь и буду тренироваться». На самом деле Давос — очень хорошее место, и все спортсмены его любят», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».