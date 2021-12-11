«С виду кажется лёгкий круг, а вырубает прилично». Мацокина — о четвертьфинале спринта

Российская лыжница Христина Мацокина подвела итоги четвертьфинального заезда спринта в Давосе (Швейцария).

Мацокина в четвёртом заезде четвертьфинала заняла 6-е место с результатом 2 минуты 47,44 секунды. Она не смогла пробиться в полуфинальную стадию спринта.

«Недовольна собой. Тактический круг, а у меня практики маловато в такой борьбе, когда хочется выйти вперёд, не получается. Как сказал мне сегодня мой сервисмен, мне пора бегать больше одного забега, и он прав. С виду кажется лёгкий круг, а вырубает прилично. Нужно больше тренироваться и думать», — сказала Мацокина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в полуфинальной стадии спринта в швейцарском Давосе выступят россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак.