Устюгов и Терентьев станут единственными россиянами в полуфиналах спринта в Давосе

В Давосе (Швейцария) на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошли четвертьфинальные спринтерские забеги у мужчин. За Россию бежали Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Артём Мальцев и Глеб Ретивых.

В полуфинал соревнования пробились двое россиян. Устюгов занял второе место в своём забеге, уступив только норвежцу Йоханнесу Клебо. Терентьев же свой забег выиграл.

Первый полуфинальный забег

Йоханнес Клебо (Норвегия)

Ришар Жуве (Франция)

Эрик Вальнес (Норвегия)

Сергей Устюгов (Россия)

Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия)

Второй полуфинальный забег

Александр Терентьев (Россия)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Лука Шанава (Франция)

Роман Шаад (Швейцария)

Антон Перссон (Швеция)

Валерио Гронд (Швейцария).

Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Другие представители России – Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не сумели пройти отбор в квалификации.