Терентьев прокомментировал своё непопадание в финал спринта в Давосе
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Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал своё непопадание в финал спринта в Давосе. Сергей Устюгов вышел в финал спринта.
«Только вчера приехали, тяжёлый перелёт из-за задержки рейса, прилетели — в Швейцарии пробки. Но неплохо сбегал, в принципе, хотя пролог очень тяжёлый был. В полуфинале на старте запнулся, потом на подъёме сбой, а это потеря позиций на таком быстром круге», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».
Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Другие представители России – Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не сумели пройти отбор в квалификации. Этап Кубка мира в Давосе завершится завтра, 12 декабря.
Новость по темеСергей Устюгов вышел в финал спринта в Давосе, Терентьев — нет
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