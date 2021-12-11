Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал своё непопадание в финал спринта в Давосе. Сергей Устюгов вышел в финал спринта.

«Только вчера приехали, тяжёлый перелёт из-за задержки рейса, прилетели — в Швейцарии пробки. Но неплохо сбегал, в принципе, хотя пролог очень тяжёлый был. В полуфинале на старте запнулся, потом на подъёме сбой, а это потеря позиций на таком быстром круге», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Другие представители России – Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не сумели пройти отбор в квалификации. Этап Кубка мира в Давосе завершится завтра, 12 декабря.