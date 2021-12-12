Устюгов, завоевавший бронзу в «разделке», испытывал проблемы со здоровьем во время гонки

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал третье место в коньковой «разделке» на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). На финише гонки он держался за бок, лёжа на снегу.

«Хотел санки выиграть (их дарят победителям. – Прим. «Чемпионата»), но пока я для этого слабенький. Что-то пошло не так. Я ещё вчера думал, что лишь бы не закололо бок, но в гонке это вновь случилось. Снова диета, таблеточки и лечение. Мы знаем, что с этим делать. С тренерским штабом был разговор, что буду начинать «Тур де Ски», но пробегу не все гонки. В Давосе круто – много русских болельщиков. Хочу поблагодарить Лёху Червоткина, который очень сильно мне помог. Я бы отметил всю команду — особенно сервис, прекрасно сделавший свою работу», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».