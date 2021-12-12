Артём Мальцев прокомментировал 7-е место в коньковой «разделке» на этапе КМ в Давосе

Российский лыжник Артём Мальцев прокомментировал шестое место в коньковой «разделке» на 15 км на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Победу в гонке одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал лидер общего зачёта Кубка мира, ещё один норвежец Йоханнес Клебо, тройку призёров замкнул россиянин Сергей Устюгов.

«Всё было хорошо. У меня был плачевный опыт, когда я быстро начинал в Давосе. Сегодня разложился ровно, шёл вместе с Рёте. Седьмое место – довольно-таки неплохо. Но опять норвежцы впереди, а дальше россияне. Тут хитрый круг, где нужно включаться на спусковой части, а в подъём себя немного сдерживать», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Также сегодня, 12 декабря, на старт коньковой «разделки» на 10 км выйдут женщины. Начало гонки — в 16:00 мск.