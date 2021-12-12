Сергей Устюгов рассказал, в каких гонках побежит на Олимпийских играх — 2022

Российский лыжник Сергей Устюгов, на этапе Кубка мира в Давосе завоевавший серебро в спринте и бронзу в коньковой «разделке», рассказал, в каких гонках побежит на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
«Был разговор, сказали, что квалифицировался и у меня есть три гонки, в которых меня видят. Индивидуальный спринт, возможно, командный и, возможно, эстафета.
Личные дистанционные гонки? Пока сказали, что есть три гонки. Но сезон продолжается, будем готовиться, я знаю теперь к чему. У меня примерно так же было перед Сочи, когда мне сказали, что у меня три гонки, а в итоге я сбегал только спринт, а на командном спринте и большой эстафете был запасным.
«Тур де Ски»? Лучше спросить у тренера, всё зависит от него, я ему полностью доверяю, как Маркус скажет, так и будет. Все мои результаты — благодаря ему и нашей команде профессионалов», — приводит слова Устюгова «Матч ТВ».
- 12 декабря 2021
-
20:40
-
20:21
-
20:09
-
19:51
-
19:21
-
18:46
-
18:31
-
18:15
-
17:54
-
17:39
-
16:55
-
16:52
-
16:18
-
15:34
-
15:25
-
15:15
-
15:03
-
14:59
-
14:47
-
13:50
-
13:43
-
12:59
-
12:23
-
12:12
-
10:42
-
10:29
-
10:12
-
10:00
-
09:37
-
09:18
-
01:40
-
00:52
-
00:02
- 11 декабря 2021
-
23:59
-
23:50