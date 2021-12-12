Сергей Устюгов рассказал, в каких гонках побежит на Олимпийских играх — 2022

Российский лыжник Сергей Устюгов, на этапе Кубка мира в Давосе завоевавший серебро в спринте и бронзу в коньковой «разделке», рассказал, в каких гонках побежит на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Был разговор, сказали, что квалифицировался и у меня есть три гонки, в которых меня видят. Индивидуальный спринт, возможно, командный и, возможно, эстафета.

Личные дистанционные гонки? Пока сказали, что есть три гонки. Но сезон продолжается, будем готовиться, я знаю теперь к чему. У меня примерно так же было перед Сочи, когда мне сказали, что у меня три гонки, а в итоге я сбегал только спринт, а на командном спринте и большой эстафете был запасным.

«Тур де Ски»? Лучше спросить у тренера, всё зависит от него, я ему полностью доверяю, как Маркус скажет, так и будет. Все мои результаты — благодаря ему и нашей команде профессионалов», — приводит слова Устюгова «Матч ТВ».