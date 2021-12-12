Вяльбе: решение Большунова участвовать в «разделке» было неправильным, я с ним не согласна

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение лидера сборной Александра Большунова выйти на старт индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Днём ранее Большунов не стартовал в спринте из-за недомогания. Россиянин намеревался пропустить и индивидуальную гонку, но в итоге принял участие в ней. Большунов в итоге занял 12-е место.
«Саша вчера самостоятельно принял решение. Позвонил даже не Бородавко, а Турышеву и сказал: «Заявляйте меня». Турышеву — потому что Маркус у нас заявляет команду. Сказал, что вечером он покатался и всё было нормально.
Он здесь особо и не тренировался после Лиллехаммера. Сходит на тренировку — не очень хорошо себя почувствует, следующую пропускает. Сегодняшнее его решение было неправильным, я с ним не согласна. Меня, к сожалению, вчера вечером здесь не было, я отъезжала на мероприятие FIS. Думаю, со временем Большунов вырастет. Сейчас многие решения он принимает необдуманно в силу молодости и большого желания бегать.
Завтра он сдаст общий анализ крови, и мы поймём, что за проблема, потому что мы этого до сих пор не понимаем. Версий две — аллергия или какой-то вирус», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».
- 12 декабря 2021
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