Норвежская лыжница Эстберг, пропустившая полтора года, оценила шансы поехать на ОИ-2022

Двукратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг, вернувшаяся к соревнованиям после перерыва в полтора года, поделилась мнением о собственной форме, а также оценила шансы попасть на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).
Из-за проблем со здоровьем Эстберг долгое время не выступала и вернулась к соревнованиям лишь в ноябре. Накануне, 12 декабря, она заняла 10-е место в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).
«Я ехала даже быстрее, чем думала. Наверное, я сама рассчитывала, что мне потребуется больше времени. Мне пришлось выдержать и психологическое давление. Могло получиться так, что я бы не выступала и в нынешнем сезоне. И я была готова, но надеялась на лучшее.
Выступление в Давосе повышает мою веру в то, что я смогу отобраться на Олимпийские игры. Если у меня будет больше шансов проявить себя, я их использую», — цитирует спортсменку VG.
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