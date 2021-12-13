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Норвежская лыжница Эстберг, пропустившая полтора года, оценила шансы поехать на ОИ-2022

Норвежская лыжница Эстберг, пропустившая полтора года, оценила шансы поехать на ОИ-2022
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Двукратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг, вернувшаяся к соревнованиям после перерыва в полтора года, поделилась мнением о собственной форме, а также оценила шансы попасть на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).

Из-за проблем со здоровьем Эстберг долгое время не выступала и вернулась к соревнованиям лишь в ноябре. Накануне, 12 декабря, она заняла 10-е место в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

«Я ехала даже быстрее, чем думала. Наверное, я сама рассчитывала, что мне потребуется больше времени. Мне пришлось выдержать и психологическое давление. Могло получиться так, что я бы не выступала и в нынешнем сезоне. И я была готова, но надеялась на лучшее.

Выступление в Давосе повышает мою веру в то, что я смогу отобраться на Олимпийские игры. Если у меня будет больше шансов проявить себя, я их использую», — цитирует спортсменку VG.

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