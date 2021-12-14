Степанова: мне не нравится, когда мои посты из «Инстаграма» перепечатывают онлайн-СМИ

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о своём отношении к фанатским аккаунтам и репостам со своей страницы в «Инстаграме».
«Получила интересное сообщение в директ: «Это, правда, ваш аккаунт или это какие-то ваши фанаты ведут?»
Спрашивали? Отвечаем. Это правда мой аккаунт. Фотографии себя, в нём пишущей, можно не прилагать, так поверите? Запрос на «синюю галочку» верификации в «Инстаграм» отправлен, жду.
Что касается «фанатских аккаунтов» — я категорически против подобного «фэндома». Всё, что у меня есть сказать, я говорю сама и здесь. Мне совершенно не нравится, когда незнакомые мне люди или совсем анонимы размещают мои фото и что-то под этими фото пишут.
Мне не нравится, когда мои посты подхватываются, «перепечатываются» различными онлайн-СМИ. Вряд ли это серьёзно увеличивает их трафик — но создаёт впечатление, что я стремлюсь попасть на их замечательные страницы. Это не так, у меня совершенно иная медиастратегия.
Сегодня я попросила удалить из одного довольно известного паблика свои фото. Свои в том смысле, что все права на них принадлежат мне. Во-первых, потому, что разрешение на их использование никто не спрашивал, во-вторых, потому, что… собственно, почему? я уже объяснила выше.
Хотите читать мои мысли и смотреть мои фото и видео? Приходите сюда. У меня всё, спасибо.
P.S.: Написано примерно за 6 минут. От тренировок не отвлекалась», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».
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