Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала предварительный состав на «Тур де Ски»

Сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала предварительный состав на «Тур де Ски»
Комментарии

Сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала предварительный состав на многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. В предварительный состав национальной команды вошли 9 мужчин и 8 женщин, всего Норвегия имеет право заявить 10 лыжников и 10 лыжниц. Добор будет осуществлён по итогам этапа Кубка мира в Дрездене в ближайшие выходные, сообщает Nettavisen.

Мужчины: Харальд Амундсен, Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Сьюр Рёте, Дидрик Тонсет, Эрик Вальнес.

Женщины: Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага, Анне Кьерсти Калво, Силье Теодорсен, Хейди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг, Ингвильд Остберг.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание соревнований.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021