Сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала предварительный состав на «Тур де Ски»

Сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала предварительный состав на многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. В предварительный состав национальной команды вошли 9 мужчин и 8 женщин, всего Норвегия имеет право заявить 10 лыжников и 10 лыжниц. Добор будет осуществлён по итогам этапа Кубка мира в Дрездене в ближайшие выходные, сообщает Nettavisen.

Мужчины: Харальд Амундсен, Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Сьюр Рёте, Дидрик Тонсет, Эрик Вальнес.

Женщины: Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага, Анне Кьерсти Калво, Силье Теодорсен, Хейди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг, Ингвильд Остберг.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание соревнований.



