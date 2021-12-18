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«Пробежали-то мы с Терентьевым неплохо». Ретивых — о квалификации спринта в Дрездене

«Пробежали-то мы с Терентьевым неплохо». Ретивых — о квалификации спринта в Дрездене
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Российский лыжник Глеб Ретивых, прошедший квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия), поделился впечатлениями от трассы.

«Не очень хорошая затея — бежать по трассе, на которой даже потренироваться нельзя. Пробежали-то мы с Терентьевым неплохо. Пока не понимаю, что вообще происходит, какие движения тут делать – трасса очень быстрая», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошли квалификационные спринтерские забеги свободным стилем у мужчин.

В тридцатку лучших, преодолевших квалификацию, вошли лишь двое россиян: Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

Остальные россияне: Александр Большунов, Денис Филимонов и Фёдор Назаров — не попали в четвертьфинальные раунды.

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