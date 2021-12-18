Ретивых вышел в финал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене, Терентьев — выбыл

В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошли полуфинальные спринтерские забеги у мужчин. От сборной России в них участвовали лишь Александр Терентьев (8-е место в квалификации) и Глеб Ретивых (9-е место).
Россияне попали в один заезд. Терентьев занял четвёртое место, а Ретивых — третье. Глеб вышел в финал в роли лаки-лузера.
В финале также примут участие итальянец Федерико Пеллегрино, норвежцы Эвен Нортуг, Ховард Солос Тёугбёль и Синдре Бьёрнестад Скар, а также француз Лука Шанава.
Отметим, что действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», Александр Большунов сенсационно не сумел пробиться в четвертьфинал, став 31-м в квалификации. А нынешний лидер общего и спринтерского зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Дрездене, готовясь к Олимпийским играм – 2022 по личной программе.
- 18 декабря 2021
-
15:42
-
15:37
-
15:17
-
15:07
-
15:02
-
14:51
-
14:44
-
14:32
-
14:29
-
14:14
-
14:07
-
14:02
-
13:59
-
13:47
-
13:39
-
13:38
-
13:33
-
13:27
-
13:24
-
13:24
-
13:06
-
13:02
-
12:42
-
12:37
-
12:01
-
11:44
-
09:00
-
08:30
- 17 декабря 2021
-
21:35
-
21:10
-
15:58
-
15:11
-
15:06
-
15:00
-
12:43