Ретивых вышел в финал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене, Терентьев — выбыл

В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошли полуфинальные спринтерские забеги у мужчин. От сборной России в них участвовали лишь Александр Терентьев (8-е место в квалификации) и Глеб Ретивых (9-е место).

Россияне попали в один заезд. Терентьев занял четвёртое место, а Ретивых — третье. Глеб вышел в финал в роли лаки-лузера.

В финале также примут участие итальянец Федерико Пеллегрино, норвежцы Эвен Нортуг, Ховард Солос Тёугбёль и Синдре Бьёрнестад Скар, а также француз Лука Шанава.

Отметим, что действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», Александр Большунов сенсационно не сумел пробиться в четвертьфинал, став 31-м в квалификации. А нынешний лидер общего и спринтерского зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Дрездене, готовясь к Олимпийским играм – 2022 по личной программе.