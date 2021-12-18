Дмитрий Губерниев: Большунов в очередной раз от нас убежал. Надо учиться держать удар

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил провальное выступление российского лыжника Александра Большунова в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» не сумел пройти квалификацию.
«Меня беспокоит психологическое состояние и физическая форма Александра. Ему нужно научиться держать удар. Если что-то не получилось, не нужно прыгать через забор и убегать от всех. Например, в биатлоне спортсмены сразу после гонок идут на интервью с нами, мы их даже не зовём. Вне зависимости от результата ребята подходят и делятся с нами эмоциями и переживаниями. Люди чувствуют ответственность перед страной, перед болельщиками.
А Большунов в очередной раз от нас убежал. Люди переживают, задают вопросы, а он скрывается. Так делать нельзя, приличные люди хотят знать, в чём причина неудач. В подготовке Большунова к Олимпиаде что-то идёт не так — это очевидно. Как по мне, если что-то не получается — нужно выходить к журналистам и объясняться. Это нормальная ситуация для 21-го века», — цитирует Губерниева «Спорт-экспресс».
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