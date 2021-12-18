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Сорин: дай Большунову ещё раз пробежать в Дрездене, сделал бы круг быстрее на пару секунд

Сорин: дай Большунову ещё раз пробежать в Дрездене, сделал бы круг быстрее на пару секунд
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о неудачном выступлении Александра Большунова в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Большунов занял 31-е место в квалификации, не сумев квалифицироваться в основной раунд соревнований.

«Лучше спросить у Саши, что с ним случилось. Но по своему опыту скажу, что просто не приспособился к скорости и условиям трассы. Мы такие трассы практически не бегаем, а тут важно координационно собраться. Саша проиграл шесть секунд. Если сейчас Большунову дать пробежать этот круг, он пройдёт его на пару секунд быстрее. И был бы не 31-м, а в районе десятки. Не думаю, что нужно делать выводы по состоянию Большунова», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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