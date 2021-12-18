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Фалеева рассказала, как относится к статусу одной из красивейших лыжниц мира

Фалеева рассказала, как относится к статусу одной из красивейших лыжниц мира
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Российская лыжница Анастасия Фалеева высказалась о расхожем мнении, согласно которому она является одной из красивейших лыжниц мира.

«То, что меня считают одной из самых красивых лыжниц, — это как минимум приятно. Но как можно говорить про самых красивых? Все девушки красивые. Нельзя так говорить. Главное, чтобы была красивая душой. Вот и всё», — сказала Фалеева в эфире «Матч ТВ».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Фалеевой.

Ранее Фалеева оказалась в центре скандала во время спринта на юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия). Она выиграла гонку, но была дисквалифицирована, так как наступила на лыжи чешки Терезы Берановой. В тот момент представительница Чехии лидировала. После гонки Фалеева заявила, что это Беранова задела носок россиянки.

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