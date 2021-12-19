Непряева — о командном спринте: трасса разбитая, боюсь представить, что будет в финале

Российские лыжницы Наталья Непряева и Христина Мацокина прокомментировали выход в финал командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
«Повороты очень тяжёлые, разбитая трасса. Боюсь представить, что будет в финале. Трасса очень грязная, конечно. Но самочувствие лучше, чем вчера во время личного спринта», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
«Самочувствие хорошее, боремся. Чтобы не было форс-мажоров, пыталась повороты проходить аккуратно. Там все по внутреннему радиусу лезут, подрезают друг друга», — сказала Мацокина о ходе полуфинальной гонки в эфире телеканала.
Финал в этом виде программы у женщин стартует сегодня, 19 декабря, в 14:00 мск. Помимо России, борьбу за медали поведут сборные Швеции, Норвегии, Финляндии, США, Словении, вторая команда Германии, вторая команда Норвегии, Франция и вторая команда Швеции.
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