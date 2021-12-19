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Бородавко: Большунов показал быстрые секунды. Теперь надо найти причину сбоя на спринте

Бородавко: Большунов показал быстрые секунды. Теперь надо найти причину сбоя на спринте
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги командного спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия), в котором Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзу.

«Трудно сказать, можно ли было рассчитывать на большее в мужском спринте, но третье место приятно. Меня больше интересовало состояние Большунова — сможет ли он поддержать скорость. Он показал быстрые секунды. Это хороший психологический момент для него, почувствовал хорошую скорость. Скоро обсудим, как провести последний этап подготовки. Это позитивные моменты. Тот сбой, который произошёл у Большунова на спринте, не был запланирован. Нам нужно найти причину. Такого быть не должно», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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