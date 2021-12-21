Иван Алыпов: стоит ли Саше Большунову тратить силы на личный спринт на Олимпиаде?

Бронзовый призёр Олимпиады 2006 года в командном спринте Иван Алыпов прокомментировал результаты лыжника сборной России Александра Большунова на этапе Кубка мира в Дрездене. В личном спринте Большунов не вышел в четвертьфинал, заняв 31-е место в квалификации, а в командном спринте стал третьим вместе с Александром Терентьевым.
«На Олимпийские игры мы можем взять восемь спортсменов, и вопрос, как обычно, будет по последним номерам. Да, с одной стороны, у нас достаточно спринтеров: есть Большунов, Устюгов, Терентьев. Но ведь в личном спринте должны выступать четыре человека. И остаётся вопрос, стоит ли Саше Большунову в его нынешней форме тратить силы на личный спринт или лучше сосредоточиться на своих ударных гонках?
А Глеб (Ретивых. — Прим. «Чемпионата»), возможно, в спринте не потянет на медаль, но способен по пути к финалу высадить сильных норвежцев или шведов. Если его и менять на какого-то условного марафонца, то на действительно сильного человека, который будет претендовать на пьедестал», — цитируют Алыпова «Известия».
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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