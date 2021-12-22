Тренер сборной Китая: таких условий, как у нас, нет ни у одной команды мира

Старший тренер дистанционной сборной Китая по лыжным гонкам, россиянин Максим Волков рассказал о текущих условиях работы.

«Условия – фантастические. Мы большую часть тренировочной работы проводим на одной базе, которая находится на высоте 1600 м. Сами понимаете, что горный стаж наработан очень хороший, да и немалая часть спортсменов – уроженцы горных районов. У меня в команде есть 18-летний парень, который родился в Тибете на высоте 5000 м. Для него горы – дом родной. Очень рассчитываю, что после Олимпиады он поедет на чемпионат мира среди юниоров и молодёжи в Норвегию, где ему по силам побороться за медаль. Очень одарённый парнишка, который бегает дистанцию и спринты, классику и конёк.

Роллерные круги – 15 км с огромным количеством вариантов. Там же лыжный туннель с трассой 2,2 км, который всегда в доступности. Четыре тредбана, обалденный реабилитационный комплекс, бассейны, тренажёрные залы, физиотерапия, массаж. В общем, всё что угодно и в любом количестве. Я бы сказал, что таких условий нет ни у одной команды мира, даже у Норвегии», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.