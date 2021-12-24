Йохауг: олимпийское золото — мотивация и вдохновение для меня

Норвежская лыжница Терезе Йохауг заявила о своих амбициях выиграть золотую медаль на зимней Олимпиаде, которая в 2022 году пройдёт в Пекине.



«Хочу сделать всё, чтобы лучше всех подготовиться к старту в Китае. Я очень мотивирована и сделаю всё, что в моих силах, чтобы осуществить свою мечту. О победе на Олимпиаде мечтаю с детства. После того как меня не допустили к участию в Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году, олимпийское золото стало для меня мотивацией и вдохновением. Тогда я, может быть, была в лучшей форме своей жизни, но мне пришлось смотреть лыжные гонки по телевизору.



Не хочу сказать, что мне тогда было очень горько, но у меня было сильное желание поехать в Южную Корею. Только каждые четыре года у тебя появляется возможность выиграть олимпийское золото, поэтому откладывать это было очень, очень, очень трудно.



Сейчас я делаю ставку на то, чтобы много дней тренироваться в горах на высоте, и у меня было несколько тяжёлых сборов. Хотя дома я каталась на лыжах меньше обычного из-за небольшого количества снега. Но до Олимпийских игр в Китае ещё два месяца, и я знаю, что мне нужно, чтобы добраться до вершины, и за это время мне предстоит ещё многое сделать», — рассказала Йохауг в интервью норвежскому телеканалу TV2.



Напомним, Терезе Йохауг пропустила Олимпиаду в Пхёнчхане из-за увеличения срока своей дисквалификации за употребление допинга. В 2010 году норвежка выиграла олимпийское золото в эстафете.

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