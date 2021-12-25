Фалеева выиграла спринт на 3-м этапе Кубка России по лыжным гонкам
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На «Красногорской лыжне» состоялся женский спринт на 3-м этапе Кубка России по лыжным гонкам. Победителем соревнований стала Анастасия Фалеева, представляющая Санкт-Петербург.
Фалеева преодолела дистанцию за 3 минуты 28 секунд. Второй стала Анна Грухвина. Её отставание от победителя составило почти две секунды. Тройку лучших замкнула Ольга Кучерук.
В финал также отобрались Наталья Мекрюкова, Елизавета Бекишева и Алёна Баранова. Они не сумели подняться на пьедестал почёта.
У мужчин победителем спринта стал Денис Филимонов.
Лыжные гонки. Кубок России. 3-й этап. «Красногорская лыжня»
1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 3:28.96
2. Анна Грухвина (Тюменская область) — 3:30.31
3. Ольга Кучерук (Тюменская область) — 3:30:50.
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