Фалеева выиграла спринт на 3-м этапе Кубка России по лыжным гонкам

На «Красногорской лыжне» состоялся женский спринт на 3-м этапе Кубка России по лыжным гонкам. Победителем соревнований стала Анастасия Фалеева, представляющая Санкт-Петербург.

Фалеева преодолела дистанцию за 3 минуты 28 секунд. Второй стала Анна Грухвина. Её отставание от победителя составило почти две секунды. Тройку лучших замкнула Ольга Кучерук.

В финал также отобрались Наталья Мекрюкова, Елизавета Бекишева и Алёна Баранова. Они не сумели подняться на пьедестал почёта.

У мужчин победителем спринта стал Денис Филимонов.

Лыжные гонки. Кубок России. 3-й этап. «Красногорская лыжня»



1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 3:28.96

2. Анна Грухвина (Тюменская область) — 3:30.31

3. Ольга Кучерук (Тюменская область) — 3:30:50.