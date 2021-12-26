Фалеева выиграла спринт классическим стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам

На 3-м этапе Кубка России по лыжным гонкам состоялся женский спринт классическим стилем. Победителем соревнований стала Анастасия Фалеева, представляющая Санкт-Петербург.
Она преодолела дистанцию за 3 минуты 55 секунд. Фалеева почти на четыре секунды опередила представительницу Тюменской области Ольгу Кучерук, ставшую второй. Тройку лучших замкнула Наталья Мекрюкова, также представляющая Тюменскую область.
В финале также выступили Алёна Баранова из Томской области и представитель Тверской области Дарья Непряева, сестра лыжницы Натальи Непряевой.
Лыжные гонки. Кубок России. 3-й этап. «Красногорская лыжня». Женщины. Спринт классическим стилем
1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 3:55.75
2. Ольга Кучерук (Тюменская область) — 3:59.66
3. Наталья Мекрюкова (Тюменская область) — 4:00.14.
- 26 декабря 2021
-
17:54
-
17:41
-
10:44
-
10:28
-
09:52
-
04:03
-
03:04
-
02:12
-
00:24
- 25 декабря 2021
-
17:27
-
17:14
-
16:48
-
14:35
-
13:26
-
13:06
-
09:14
-
08:59
-
08:45
- 24 декабря 2021
-
22:24
-
14:10
-
13:58
-
13:48
-
13:47
-
13:24
-
13:00
-
12:29
-
10:30
-
09:46
-
09:19
-
07:41
-
06:17
-
00:40
-
00:19
-
00:03
- 23 декабря 2021
-
23:44