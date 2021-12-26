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Фалеева выиграла спринт классическим стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Фалеева выиграла спринт классическим стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам
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На 3-м этапе Кубка России по лыжным гонкам состоялся женский спринт классическим стилем. Победителем соревнований стала Анастасия Фалеева, представляющая Санкт-Петербург.

Она преодолела дистанцию за 3 минуты 55 секунд. Фалеева почти на четыре секунды опередила представительницу Тюменской области Ольгу Кучерук, ставшую второй. Тройку лучших замкнула Наталья Мекрюкова, также представляющая Тюменскую область.

В финале также выступили Алёна Баранова из Томской области и представитель Тверской области Дарья Непряева, сестра лыжницы Натальи Непряевой.

Лыжные гонки. Кубок России. 3-й этап. «Красногорская лыжня». Женщины. Спринт классическим стилем

1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 3:55.75
2. Ольга Кучерук (Тюменская область) — 3:59.66
3. Наталья Мекрюкова (Тюменская область) — 4:00.14.

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