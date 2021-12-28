Клебо высказался о тяжёлом начале олимпийского сезона для Большунова

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил начало олимпийского сезона для действующего победителя общего зачёта Кубка мира – 2020/2021 россиянина Александра Большунова.

В данный момент Большунов занимает третью строчку общего зачёта Кубка мира (282 балла), уверенно лидирует в нём как раз Клебо (476).

«Да, возможно, он ещё не проявил себя с лучшей стороны. Не был таким сильным, каким мы привыкли его видеть», — приводит слова Клебо TV2.

Большунов, как и Клебо, готовится к старту «Тур де Ски». «Тур де Ски – 2022» пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Полное расписание «Тур де Ски – 2022» доступно здесь.