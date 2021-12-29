Видео финала женского спринта первой гонки многодневки «Тур де Ски»

Появилось видео финала женского спринта свободным стилем первой гонки многодневки «Тур де Ски». Победительницей стала Американская лыжница Джессика Диггинс. Второе место заняла норвежка Матильде Мюрвольд. третьей финишировала словенка Анамария Лампич.

Посмотреть видео можно на официальном канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Отметим, в полуфинале гонок выступала россиянка Наталья Непряева. Ей не удалось выйти в финал первой гонки многодневки «Тур де Ски» — спринта свободным стилем. Непряева заняла последнее, шестое место, в своём полуфинале, отстав от лидера, американки Джулии Керн, на 1,66 секунды.