Терентьев — о масс-старте: первый круг было очень страшно, хотелось просто спуститься

Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал выступление в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Он занял 44-е место. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.

«Спуски сегодня были полностью во льду. Первый круг было очень страшно. Хотелось просто спуститься. Потому что одно падение здесь — и больше не соберёшься. Мы старались аккуратно ехать, чтобы не мешаться никому. На подъёмах падали, но на спуске все спокойно ехали. Задача для меня — остаться в топ-15. Конечно, хочется рассчитывать на самые высокие места», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Серебряным призёром гонки стал россиянин Александр Большунов. Бронза досталась ещё одному представителю Норвегии Сьюру Рёте. Многодневка завершится 4 января.