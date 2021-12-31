Терентьев — о масс-старте: первый круг было очень страшно, хотелось просто спуститься
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Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал выступление в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Он занял 44-е место. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.
«Спуски сегодня были полностью во льду. Первый круг было очень страшно. Хотелось просто спуститься. Потому что одно падение здесь — и больше не соберёшься. Мы старались аккуратно ехать, чтобы не мешаться никому. На подъёмах падали, но на спуске все спокойно ехали. Задача для меня — остаться в топ-15. Конечно, хочется рассчитывать на самые высокие места», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».
Серебряным призёром гонки стал россиянин Александр Большунов. Бронза досталась ещё одному представителю Норвегии Сьюру Рёте. Многодневка завершится 4 января.
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