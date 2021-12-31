«Это Клебо поздравил Большунова». Легков — о столкновении норвежца с россиянином

Олимпийский чемпион 2014 года в лыжном марафоне россиянин Александр Легков прокомментировал инцидент с участием трёхкратного чемпиона ОИ Йоханнеса Клебо и чемпиона мира 2021 года Александра Большунова, случившийся в начале масс-старта на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Клебо завоевал золото в этой гонке, Большунов стал вторым.

«Смотри, лыжами сцепились Клебо с Большуновым!» — заметил в эфире комментатор «Матч ТВ» Илья Трифанов.

«Ничего страшного. Они не упали. Это просто Клебо поздравил Большунова. Лыжа на лыжу, око за око. В общем, нормально», — ответил Легков.

Сегодня, 31 декабря, Александру Большунову исполнилось 25 лет.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.