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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, мужчины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди мужчин: Россия — вторая, Норвегия увеличила отрыв
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Сборная Норвегии благодаря успешному выступлению лыжников в спринте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) увеличила отрыв от России в зачёте Кубка наций.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины
1. Норвегия — 2419.
2. Россия — 1793.
3. Франция — 982.
4. Италия — 679.
5. Швеция — 548.
6. Финляндия — 529.
6. Швейцария — 525.
8. США — 415.
9. Германия — 356.
10. Чехия — 311.

Многодневка «Тур де Ски» завершится 4 января.

«Тур де Ски». Второй этап. Оберстдорф. Спринт. Мужчины. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.54,77.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — +0,37.
3. Пол Голберг (Норвегия) +3,35.
4. Эвен Нортуг (Норвегия) +3,39.
5. Калле Хальфварссон (Швеция) +3,90.
6. Франческо де Фабиани (Италия) +11,71.

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