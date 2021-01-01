Зачёт Кубка наций среди мужчин: Россия — вторая, Норвегия увеличила отрыв

Сборная Норвегии благодаря успешному выступлению лыжников в спринте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) увеличила отрыв от России в зачёте Кубка наций.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 2419.

2. Россия — 1793.

3. Франция — 982.

4. Италия — 679.

5. Швеция — 548.

6. Финляндия — 529.

6. Швейцария — 525.

8. США — 415.

9. Германия — 356.

10. Чехия — 311.

Многодневка «Тур де Ски» завершится 4 января.

«Тур де Ски». Второй этап. Оберстдорф. Спринт. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.54,77.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — +0,37.

3. Пол Голберг (Норвегия) +3,35.

4. Эвен Нортуг (Норвегия) +3,39.

5. Калле Хальфварссон (Швеция) +3,90.

6. Франческо де Фабиани (Италия) +11,71.