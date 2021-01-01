Тренер сборной России: Терентьев способен потягаться с Клебо в Оберстдорфе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Артём Жмурко оценил выступление подопечных в квалификации спринта на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
«В прологе финишировали по центральным лыжням, там больше глянец. Видимо, они предпочтительнее. Квалификация сложилась так, как ожидали. Только Денису Спицову не повезло, совсем чуток не хватило.
У Терентьева будет два забега до финала, надеемся. Можно, конечно, попробовать убежать на подъёме, как в Руке, но тут слишком длинный финиш, чтобы так рано убегать. Хотя, судя по квалификации, Саша отлично чувствует себя здесь на заключительной части дистанции. Думаю, он вполне способен потягаться здесь с Клебо», — сказал Жмурко в эфире «Матч ТВ».
Четвертьфиналы начнутся сегодня, ориентировочно — в 14:27 мск.
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