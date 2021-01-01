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Клебо: я не видел, как падал Терентьев

Клебо: я не видел, как падал Терентьев
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал обвинения в свой адрес россиянина Александра Терентьева.

Напомним, в полуфинале классического спринта на «Тур де Ски» Терентьев задел лыжу лидера общего зачёта многодневки Клебо и потерял равновесие перед финишем, оба лыжника лидировали в заезде. Из-за падения россиянин не сумел квалифицироваться в финал. Клебо же финишировал первым, а впоследствии выиграл гонку.

«Я не видел момент, когда падал Терентьев. Будет интересно посмотреть в записи, что там случилось», — приводит слова Клебо Dagbladet.

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