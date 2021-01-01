Пярмякоски расплакалась после неудачи в спринте на «Тур де Ски»

Финская лыжница Криста Пярмякоски записала эмоциональный видеоролик сразу после прекращения борьбы в сегодняшнем спринте на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Она стала третьей в четвертьфинале, уступив норвежке Матильде Мюрвольд и швейцарке Надине Фендрих.
«На сей раз от меня не будет такого радостного видео, как в последние дни. Финские лыжницы неплохо выступают, но я прекращаю борьбу. Сегодня была важная гонка для всей многодневки, она должна была пройти успешно, но мне не удалось это сделать», – сказала Пярмякоски в видеоролике, опубликованном в «Инстаграме».
Криста отметила, что плохо спала минувшей ночью. Она также сказала, что, несмотря на проблемы, отправится в Валь-ди-Фьемме, где пройдёт заключительный этап «Тур де Ски».
- 1 января 2022
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