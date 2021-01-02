«Клебо — редкостный любитель поныть». Резцова — о столкновении Терентьева с норвежцем

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала обвинения российского лыжника Александра Терентьева в своём падении в адрес норвежца Йоханнеса Клебо в полуфинале классического спринта на втором этапе многодневки «Тур де Ски».

«Всё как всегда, я даже не удивлена. Как только Клебо чувствует, что может проиграть гонку, часто случаются подобные ситуации. Мне искренне жаль Сашу, он неплохо боролся сегодня. Подавать протест даже нет смысла, он правильно сказал. Норвежец очень любит побеждать, а проигрывать совершенно не умеет. Это его отрицательное качество. Он отличный лыжник, безусловно. Но как человек — редкостный любитель поныть», — приводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».

Напомним, Терентьев задел лыжу лидера общего зачёта многодневки Клебо и потерял равновесие перед финишем, оба лыжника лидировали в заезде. Из-за падения россиянин не сумел квалифицироваться в финал.