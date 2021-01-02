«Красавица! Настоящий топ». Легков отреагировал на победу Непряевой в спринте

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал победу россиянки Натальи Непряевой в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.
«Я ещё здесь, эмоции переполняют! Но могу сказать одно: Непряева — красавица! Настоящий топ! Молодец», — сказал Легков «Спорт-Экспресс».
Непряева показала результат 2:36.41. На втором месте шведка Йоханна Хагстрём, замкнула тройку призеров Юханна Матинтало из Финляндии.
Выиграв спринт на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе, российская лыжница Наталья Непряева поднялась на восьмое место в зачёте этой дисциплины в Кубке мира. Ранее она была 12-й.
Отметим, что это вторая победа россиянки в спринте на уровне Кубка мира. Примечательно, что первый успех случился в спринте именно в Оберстдорфе в 2021 году.
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