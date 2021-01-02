Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Красавица! Настоящий топ». Легков отреагировал на победу Непряевой в спринте

«Красавица! Настоящий топ». Легков отреагировал на победу Непряевой в спринте
Комментарии

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал победу россиянки Натальи Непряевой в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

«Я ещё здесь, эмоции переполняют! Но могу сказать одно: Непряева — красавица! Настоящий топ! Молодец», — сказал Легков «Спорт-Экспресс».

Непряева показала результат 2:36.41. На втором месте шведка Йоханна Хагстрём, замкнула тройку призеров Юханна Матинтало из Финляндии.

Выиграв спринт на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе, российская лыжница Наталья Непряева поднялась на восьмое место в зачёте этой дисциплины в Кубке мира. Ранее она была 12-й.

Отметим, что это вторая победа россиянки в спринте на уровне Кубка мира. Примечательно, что первый успех случился в спринте именно в Оберстдорфе в 2021 году.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022