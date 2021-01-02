Канадский лыжник разобрал скандальный эпизод с участием Клебо и Терентьева

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу разобрал скандальный инцидент, произошедший в полуфинале классического спринта на втором этапе «Тур де Ски» между россиянином Александром Терентьевым и норвежцем Йоханнесом Клебо.

Напомним, Терентьев задел лыжу лидера общего зачёта многодневки Клебо и потерял равновесие перед финишем, оба лыжника лидировали в заезде. Из-за падения россиянин не сумел квалифицироваться в финал. Клебо же финишировал первым, а впоследствии выиграл гонку. Позднее россиянин обвинил норвежца в падении.

«Радует, что молодые россияне ведут себя агрессивно. И вообще приятно видеть, когда появляются новые имена, те ребята, которые не признают авторитетов. Ну и что с того, что это Клебо? Не бойся, пытайся, это твой день. И это действительно был день Терентьева — классический спринт, Оберстдорф. Он делал всё правильно. Знаете что? Некоторые его критикуют — дескать, слишком близко шёл. Но я считаю, что он, наоборот, действовал умно. Александр понимает, что нельзя давать Клебо оторваться, иначе он уйдёт и игра будет окончена. Он пытался идти плотно. И как же жаль, что он пошёл слишком плотно. Хочется быть в воздушном мешке, но нужно сохранять осторожность на поворотах. Терентьев задел лыжи Клебо, а это ни в коем случае нельзя делать, когда ты меняешь направление. Это сразу приводит к падению. Очень-очень обидно. А так мы бы увидели потрясающий финал», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.