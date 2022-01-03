Матвеева: Непряева закрепилась в лидерах «Тур де Ски» — у неё хорошие шансы на медали

Российская лыжница Наталья Матвеева оценила шансы россиянок на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски».
«В масс-стартах у наших девушек есть хорошие шансы на медали. Непряева и Сорина показали, что от гонки к гонке набирают форму, прибавляют. В масс-старте очень важна тактика. Думаю, у девчонок всё должно сработать и получиться. Тем более что Наталья Непряева выиграла спринт: у неё зашкаливают эмоции, отличная физическая форма. Надо идти только вперёд!
Сейчас Непряева закрепилась в лидерах «Тур де Ски». Чтобы сохранить позиции в общем зачёте, у девушек должно всё сложиться — на это есть отличные перспективы. Сервис-бригады работают отлично, помогают спортсменкам. Думаю, всё будет хорошо, и мы ещё порадуемся за Непряеву и Сорину», — сказала Матвеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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