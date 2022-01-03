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Хейди Венг: Непряева наступила мне на лыжи, так что я не могла ускориться

Хейди Венг: Непряева наступила мне на лыжи, так что я не могла ускориться
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Норвежская лыжница Хейди Венг высказалась о борьбе с россиянкой Натальей Непряевой в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Наталья выиграла гонку, Хейди финишировала второй, проиграв россиянке более трёх секунд. Третье место заняла финка Криста Пярмякоски.

«Она наступила мне на лыжи, так что я не могла ускориться. Я не была сильно раздражена, но иногда возникают такие ситуации. Меня это сбило. Не выключилась из борьбы, но было неприятно. Не было проблем с тем, чтобы пропустить её и пристроиться за ней», — приводит слова Венг NRK.

Непряева выиграла вторую гонку подряд на «Тур де Ски» и сохранила лидерство в общем зачёте. Завтра, 4 января, многодневка завершится масс-стартом свободным стилем.

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