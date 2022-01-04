Матвеева высказалась о бронзе Червоткина в масс-старте «Тур де Ски»

Вице-чемпионка мира 2017 года по лыжным гонкам Наталья Матвеева прокомментировала результат масс-старта на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо, а россиянин Алексей Червоткин стал бронзовым призёром.

«Честно, не думала, что будут такие результаты. Удивил Спицов, так как он конькист, классику неплохо пробежал. Червоткин в сезоне неплохо себя показывал, ещё раз на подиуме оказался», — приводит слова Матвеевой «Спорт-экспресс».

Ранее ту же гонку на 10 км у женщин выиграла лидер общего зачёта, россиянка Наталья Непряева.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.