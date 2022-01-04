Тренер сборной России объяснил, почему Терентьев снялся с «Тур де Ски» перед финалом

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему лыжник национальной команды Александр Терентьев снялся с «Тур де Ски» перед финальной гонкой, которая пройдёт сегодня, 4 января.

«Нет смысла. Видно, что Саша устал, гонки тяжёлые, тем более завтрашний подъём в гору был бы очень сильным испытанием. Поэтому, чтобы не усугублять такое состояние, приняли решение, что он не будет завтра стартовать. Сохраним его силы на будущее», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Напомним, в общем зачёте «Тур де Ски» лидирует представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Россиянин Александр Большунов, занимающий второе место, уступает ему 2 минуты.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.