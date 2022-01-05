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Олимпийская чемпионка Киккан Рэндалл: Клебо нужно успокоиться

Олимпийская чемпионка Киккан Рэндалл: Клебо нужно успокоиться
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, американская лыжница Киккан Рэндалл оценила выступление норвежца Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски». Трёхкратный олимпийский чемпион стал победителем многодневки.

«Техника лыжного хода Клебо впечатляет. Должно быть он очень уверен в себе. Он доказал, что может выдержать гонку на 15 км классикой. Он уверенно проводит гонку за гонкой, выигрывает спринт. Победа в спринте требует много усилий. Некоторые лыжники вообще в спринте отдыхают.

Клебо ранее доказал, что может сидеть в группе, а потом вырывать победу на финише. Но то, как он уехал от Нисканена, было впечатляюще. А Ийво один из лучших в мире на 15 км классикой. Клебо продемонстрировал выдержку. Это отличный знак для него. Предстоящий месяц будет очень важным для Йоханнеса. Клебо нужно успокоиться. Кажется, его команда знает, что делать. Это будет интересно», — сказала Рэндалл в подкасте FasterSkier.

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