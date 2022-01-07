Елена Вяльбе объявила, что Глеб Ретивых не отобрался на Олимпиаду-2022 в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила, что лыжник национальной команды Глеб Ретивых не попал в состав сборной на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Основная специализация Ретивых — спринт. На «Тур де Ски» он занял 38-е место.

«Глеб не отобрался на Олимпийские игры. Он изначально знал, что спринтеру будет очень тяжело отобраться, у них был самый высокий критерий отбора», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Вяльбе добавила, что спринтерское место в команде должен занять Александр Терентьев, который победил на первом в сезоне этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду утвердят и объявят 11 января. Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.