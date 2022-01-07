Майя Дальквист впервые в сезоне не смогла выиграть спринтерскую гонку

Шведская лыжница Йонна Сундлинг прервала серию побед соотечественницы Майи Дальквист в спринтерских гонках в сезоне-2021/2022.

Пропустившая начало сезона из-за травмы руки Сундлинг опередила Дальквист на Кубке Скандинавии в Фалуне. Победительница определилась на последних метрах.

«Это было не похоже на то, что я ожидала. Всё шло хорошо, но на финише мне чего-то не хватило. Это было забавно, мы вели плотную контактную борьбу, получилась отличная гонка», — приводит слова Дальквист Expressen.

«Это было немного напряжённо, но я чувствовала себя всё лучше и лучше. Я рада впервые в этом году первой пересечь финишную черту. Мне нужно больше соревноваться, поэтому возможность выступить здесь и победить – это просто отлично, мы так здорово сражались.

Я восстановилась ещё не на 100%, но могу соревноваться – выступать с защитой на руке. Надеюсь, на Олимпиаде она мне уже не потребуется», — сказала Сундлинг.