Йоханнес Клебо отказался от бустерной дозы вакцины перед Олимпиадой
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо отказался от бустерной (дополнительной) вакцинации против коронавируса перед Олимпийскими играми — 2022 в Пекине (Китай).
«Я уже дважды вакцинировался и, конечно же, сделаю это в третий раз. В первую очередь важно, чтобы общество избавилось от этой пандемии. Но это важно и для меня. Я действую в интересах общества.
Но сейчас, перед Олимпиадой, я не буду дополнительно вакцинироваться. Следует быть предельно осторожным абсолютно во всём перед Олимпиадой. Поэтому я решил подождать с новой вакцинацией до окончания», — приводит слова Клебо Nettavisen.
Ранее об отказе от бустерной вакцинации перед Олимпийскими играми заявил шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон.
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