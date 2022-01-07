Йоханнес Клебо отказался от бустерной дозы вакцины перед Олимпиадой

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо отказался от бустерной (дополнительной) вакцинации против коронавируса перед Олимпийскими играми — 2022 в Пекине (Китай).

«Я уже дважды вакцинировался и, конечно же, сделаю это в третий раз. В первую очередь важно, чтобы общество избавилось от этой пандемии. Но это важно и для меня. Я действую в интересах общества.

Но сейчас, перед Олимпиадой, я не буду дополнительно вакцинироваться. Следует быть предельно осторожным абсолютно во всём перед Олимпиадой. Поэтому я решил подождать с новой вакцинацией до окончания», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Ранее об отказе от бустерной вакцинации перед Олимпийскими играми заявил шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон.