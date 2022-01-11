Легков высказался о непопадании Ретивых в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков высказался о непопадании Глеба Ретивых в состав сборной России на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
«Было уже известно, что Глеб Ретивых не поедет. Обидно за него. Хотелось бы, чтобы он поехал, потому что время идёт по возрасту. Но в остальном не мне решать, есть президент федерации и формирование команды. У меня хорошие отношения с Глебом. Мне бы хотелось, чтобы он отобрался. Он, скорее всего, до последнего верил, потому что ещё были спринтерские дистанции, хоть и не отборочные. А их все отменили из-за коронавируса. Среди других ребят у нас есть универсалы — Большунов, Устюгов, Терентьев, которые бегают и спринтерские дистанции, и дистанционные. Жалко по-спортивному Глеба, но решать не мне», — приводит слова Легкова «Спорт-экспресс».
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